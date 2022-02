Concours : remportez un menu « all in » pour deux personnes en bord de Meuse

Cette semaine, remportez deux menus suggestions 3 services comprenant aussi l’apéritif, les accords mets-vins et les eaux au restaurant Les terrasses de l’écluse, situé en bordure de Meuse, à Jambes.

À deux pas de Jambes et Namur, en bordure de Meuse, idéalement située côté rive droite, une des plus belles brasseries de la région a ouvert ses portes le 22 mai 2019.

Les Terrasses de l'Écluse. Un cadre idyllique : de grandes baies vitrées dévoilant le passage des bateaux, une splendide terrasse ombragée entourée de plans d'eau, un intérieur contemporain, harmonieux et stylé, une cave à vins exceptionnelle.

Bienvenue aux Terrasses de l’Écluse ! Un monde en soi.