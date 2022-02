Cette semaine, remportez deux menus du mois comprenant apéritif, mises en bouche, 3 services, accords mets-vins au nouveau restaurant gastronomique RectoVerso, situé à Ciney.

Le restaurant RectoVerso est né de l’union des idées de Loïc Thirion et Robin Van Habost deux créateurs culinaires soutenus par le groupe Five. Tous deux ont pour volonté de transmettre leur passion dans leurs assiettes et dans l’expérience du restaurant RectoVerso.