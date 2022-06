Concours : Remportez un cours de cuisine thaï pour deux personnes chez Les Secrets du chef

Cette semaine, remportez un cours de cuisine thaï pour deux personnes chez Les Secrets du chef.

"Vous aimez cuisiner ? Les magasins Les Secrets du Chef proposent le meilleur des ustensiles de cuisine, des cours et des idées originales pour s’éclater aux fourneaux.

Les Secrets du Chef vous proposent un nouveau voyage dans l'univers de la cuisine asiatique lors de leur cours de cuisine Thaï Street Food Bangkok !

La cuisine thaïlandaise est faite d'ingrédients simples et beaux, de fraîcheur, de légumes croquants, d’herbes aromatiques et d’épices. Avec des saveurs aussi incroyables à portée de main, apprendre la façon authentique de combiner ces ingrédients ne pourrait pas être plus excitant.

Découvrez des recettes traditionnelles et emblématiques lors d'une immersion dans la street food de Bangkok !

Au programme de ce cours de cuisine Thaï :

Tom Yung Kong, Omelette au crabe Jay Fai, Brochette Saté, Riz Gluant à la mangue.