Participez à notre concours pour tenter de remporter un colis gourmand composé de produits du marché D’UPIGNY.

Vous y trouverez de quoi faire un bel apéro (crackers, tapenade, rillettes de foie gras, magret farci au foie gras, de l’elixir d’Upigny, des bulles), une entrée avec du foie gras et du confit, un magret cru, du potimarron et butternut et des douceurs sucrées… Pour une valeur de plus de 200€ !

Le marché D’UPIGNY, à Eghezée, c’est un nouveau magasin de produits locaux.