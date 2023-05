Concours : remportez l’accès backstage au concert du Doudou avec Kendji Girac

Le vendredi 2 juin, rendez-vous sur la Grand Place de Mons pour le concert du Doudou avec à l'affiche de cette année : Kendji Girac, Axel Bauer, Rori & DJ Jacky aka IXXEL.

Participez à notre concours pour tenter de remporter une expérience exclusive avec un accès aux coulisses et la nuit à l'hôtel pour deux personnes !

Au programme :

VivaCité et le Lotto vous offrent une nuitée pour deux personnes avec petit-déjeuner, repas offert et un accès à l’espace Partenariats avec boissons. Mais aussi un accès et une visite des backstages au plus proche des artistes lors du concert le 2 juin prochain !