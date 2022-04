Concours : Remportez deux menus all-in, au nouveau restaurant gastronomique Yirmi

Remportez deux menus all-in comprenant apéritif, 4 services, accords mets-vins au nouveau restaurant gastronomique Yirmi, situé à Malonne.

Inspiré de Yirmiyahu, qui signifie " Jeremy " en hébreu, Yirmi invite une pincée d’évasion à cette table namuroise, située au cœur du village de Malonne, à cinq minutes de Namur. Un lieu qui recevra 10 à 15 couverts, pas plus, dans l’ambiance simple et accessible d’une cuisine gastronomique, mais chaleureuse avant tout. Une cuisine fine, locale, de qualité et gastronomique, mais surtout une table où le plaisir s’invite. Car s’il y a ici le goût de la qualité, il y a aussi une profonde envie de partager. Raconter un plat, rencontrer les hôtes de passage, retrouver les habitués. Et avec tous, prendre le temps d’échanger et de profiter ensemble de cet instant de plaisir qu’on vole au quotidien lorsqu’on s’installe à une bonne table.