Concours : remportez deux chaises "Unic Design" avec IXINA

Du 14 au 19 mars, VivaCité est de sortie au Salon Batibouw à Brussels Expo. Retrouvez-nous chaque jour en direct depuis notre studio installé au Palais 5 ! Des Ixibox avec des ustensiles de cuisine sont à remporter sur notre stand.

Jouez aussi du mardi 14 au vendredi 17 mars à l'écoute de nos émissions : Les Ambassadeurs de 14h30 à 17h et le samedi 18 mars dans Yes week-end de 15h à 18h et à vous peut-être de l’électro-ménager de marque avec IXINA.

Pour tentez de remporter deux chaises "Unic Design" répondez correctement à la question suivante avant le samedi 18 mars à 17h via le formulaire ci-dessous.

Bonne chance !