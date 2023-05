Concours : remportez des séjours gourmands de 4 jours dans la Vallée de la Gastronomie en France

VivaCité vous fait voyager dans la Vallée de la Gastronomie ! Ce nouvel itinéraire gourmand de 620 km à travers la France ménage bien des surprises gustatives, entre bonnes tables et produits d’exception ! Ecoutez bien nos émissions toute la semaine du 22 au 29 mai : de délicieux séjours vous seront offerts au fil de l’itinéraire, à Lyon, dans le Beaujolais, dans la Drôme et en Ardèche.

La Vallée de la Gastronomie est un nouveau parcours gourmand de 620 km qui va de Dijon à Marseille, en traversant plusieurs villes, régions et départements reconnus pour leur gastronomie et leurs produits d’exception. Au programme des vacances au fil de l’itinéraire : des rencontres avec des artisans et producteurs, la traversée de paysages variés qui donnent naissance aux produits, des dégustations, des bonnes petites tables et tables étoilées, des hébergements de caractère, des ateliers de cuisine, des balades guidées… Toutes les étapes et expériences gourmandes à vivre au fil du parcours sont à retrouver sur le site : www.valleedelagastronomie.com