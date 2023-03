Concours : Remportez des places pour "Un Royaume" au Théâtre de Liège

Le metteur en scène et réalisateur Claude Schmitz poursuit son aventure artistique et humaine avec un groupe d’interprètes issus de milieux hétéroclites.

Nous sommes en été et Lucie passe les vacances en compagnie de sa fille. L’indolence incite à la rêverie. Songeant à son métier d’actrice, la jeune femme s’imagine à cheval et en armure. Par mégarde, elle va perdre sa monture et par un hasard propre aux contes, sa route croise celle d’Hélène et Judith, deux autres chevaleresses égarées dans le même rêve. Ensemble, les trois amies vont parcourir la lande sauvage et les méandres de leurs propres interrogations.

Ici, théâtre et cinéma se joignent et brouillent les frontières entre fictif et factuel. Une réinterprétation hybride de la pièce a été tournée durant le confinement au Théâtre de Liège.

Intitulé Lucie perd son cheval, ce film a remporté le Grand Prix de la compétition nationale au BIFF de 2021. La reprise de ce spectacle sur les planches liégeoises est immanquable, nous emmenant dans une fantaisie médiévale, onirique et drôle, porte-étendard d’une liberté créatrice insoumise.