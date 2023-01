Concours : Remportez des places pour "Merveille", au Théâtre des Martyrs

Le trajet d’une mère qui extirpe son enfant des ténèbres pour les ramener, elle et lui, à la lumière d’une journée douce et, enfin, sereine.

Une femme accomplit une série de tâches ménagères dans une urgence inexpliquée. Serait-elle surveillée ? Dans la pièce adjacente, on entend les manifestations d’agacement d’un homme qu’on ne verra pas. Depuis un baby-phone, on surveille le sommeil d’un bébé à la respiration régulière. La femme prépare un sac, qu’elle défait à la hâte, entendant un bruit. Elle se couche avec une lime à ongles sous son oreiller. L’enfant pleure. Elle se lève. Le bébé se rendort. Elle ne dort plus. Elle se débat avec ses démons invisibles. Visitée par une bonne fée, elle s’habille comme pour partir en guerre. Car il faut partir, emporter l’enfant et fuir sa vie. Fuir celui qui pourrait les tuer et qui dort dans la pièce à côté… Fuir et rejoindre une contrée plus douce, lumineuse, pleine de promesse et d’espoir, le pays des Sorcières Libres…

Thriller poétique et chorégraphique pour une actrice-danseuse, un acteur-danseur-chanteur, un enfant et quelques surprises, Merveille, c’est l’histoire d’une résilience solaire, le trajet d’une mère qui extirpe son enfant des ténèbres pour les ramener, elle et lui, à la lumière d’une journée douce et, enfin, sereine.

Texte & mise en scène Jeanne Dandoy

Au Théâtre des Martyrs du 7 au 18 février