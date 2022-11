Concours : Remportez des places pour "Les yeux noirs" au Rideau de Bruxelles

Céline Delbecq revient au Rideau avec un triptyque pour une actrice et un acteur. Une écriture puissante, organique et implacable, qui explore et questionne la reproduction de la violence, conjugale et intra familiale, dans une mise en scène subtile et sensible confiée à Jessica Gazon.

PHARE. Elle raconte la force avec laquelle les vagues frappent les parois du phare où ils habitent ensemble depuis 14 ans. Elle reconnaît ces déferlantes imprévisibles, qui ne viennent pas que de la mer, et qu’elle rêve de calmer pour qu’ils puissent continuer à vivre là, même si c’est impossible.

LA NUIT EST NOIRE. Il marche dans la nuit noire après avoir quitté la fête. Des souvenirs d'enfance ressurgissent. Quelles traces ont laissé en lui les coups portés sur le corps de sa mère ? À quoi doit-il faire face aujourd’hui ? À quelles pulsions, quelles angoisses ?

LE DÉSASTRE. Elle et lui. Six instantanés se succèdent devant nous, dans lesquelles se dévoile l'organisation intime de la violence dans un couple, alors qu’elle est enceinte de leur premier enfant.