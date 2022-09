Concours : remportez des places pour "Les Antipodes" au Théâtre Les Tanneurs

En s’emparant du texte LES ANTIPODES d’Annie Baker et en proposant une traduction française inédite pilotée par un collectif de traducteur·rices, le Canine Collectif et tg STAN se lancent dans une collaboration intergénérationnelle et intercommunautaire. Comme les personnages de la pièce, les deux compagnies se rencontrent autour d’une table pour confronter leurs récits et expériences et questionner la valeur des histoires dans un monde en crise.

à voir au Théâtre Les Tanneurs, du 3 au 9 octobre