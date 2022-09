Concours : Remportez des places pour "Le Bruit des loups", à l’Aula Magna à Louvain-la-Neuve

De et avec Etienne Saglio accompagné d’Emile Boston, Guillaume Delaunay et Bastien Lambert – Dramaturgie et regard extérieur : Valentine Losseau – Regard extérieur : Raphaël Navarro – Scénographie : Benjamin Gabrié – Musique : Madeleine Cazenave – Création lumières : Alexandre Dujardin – Régie lumières : Alexandre Dujardin ou Laurent Beucher – Création sonore : Thomas Watteau – Régie son : Thomas Watteau ou Christophe Chauvière – Conception machinerie et régie plateau : Simon Maurice – Régie générale et régie plateau : Yohann Nayet – Régie plateau : Lucie Gautier – Conception et régie vidéo : Camille Cotineau – Création et régie informatique : Tom Magnier ou Thibaut Champagne – Jeu d’acteur : Albin Warette – Costumes : Anna Le Reun – Coachs animaliers : Félix et Pascal Tréguy.