Concours : Remportez des places pour La Revue du Théâtre des Galeries

Caricatures, chansons et sketchs politiques pour les fêtes.

Depuis deux ans, notre vie tient du vaudeville. Aux Galeries, l’actualité est " Revue " et (in) corrigée, voire incorrigible et cette farce prend les atours d’un cabaret satirique. Avec Alexis Goslain à la barre, un vent frais salutaire souffle sur La Revue. Sans dénaturer ce spectacle qui se veut avant tout festif, drôle et pétillant grâce à une troupe d’artistes généreux et enjoués (emmenés par l’humoriste Bénédicte Philippon), l’équipe parvient à dynamiser l’ensemble en resserrant les enchaînements, en misant sur les chorégraphies et chansons, et en usant de multiples effets lumineux.

La Revue, c’est un équilibre complexe à réaliser, un cocktail dont tous les ingrédients comptent : rythme, efficacité, rire et beauté.

Voilà donc, en ces temps moroses, une piqûre de bonne humeur bienvenue.

Avec Bernard Lefrancq, Angélique Leleux, Pierre Pigeolet, Marie-Sylvie Hubot, Gauthier Bourgois, Natasha Henry, Denis Carpentier, Frédéric Celini et Bénédicte Philippon.