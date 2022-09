Concours : remportez des places pour "La Reprise. Histoire(s) du Théâtre", de Milo Rau au Théâtre de Liège

Metteur en scène de renommée internationale, directeur du NTGent, Milo Rau s’empare du terrible fait divers qui a bouleversé Liège en 2012 : le meurtre homophobe d’Ihsane Jarfi, longuement torturé et laissé pour mort par un groupe de jeunes hommes désœuvrés.

Avec son équipe de six acteurs, professionnels ou amateurs, Milo Rau rencontre famille, ex-petit ami, agresseur et avocats en lien avec l’affaire. Certains assistent aux audiences du procès, tous se confrontent ainsi avec le réel afin de nourrir la variété des points de vue et des angles d’approche du récit. Ici sont auscultés l’extrême cruauté de l’homicide, son contexte social de détérioration économique, la place du spectaculaire dans notre société et l’illusion théâtrale. Alternant violence et pudeur, réalité et fiction, émotion et humour, tout est d’une implacable justesse sur scène, devenue espace d’observation, de témoignages, d’analyses et de réparation.

Cette reconstitution, à la fois documentaire et allégorique, nous ramène à la genèse de la tragédie en atteignant le cœur de la “condition humaine”, fondamentalement tragique, lors d’une célébration du théâtre qui en représentant le monde le modifie.

À voir au Théâtre de Liège, du 5 au 7 octobre.