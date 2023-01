Concours : remportez des places pour "La Mémoire de l’eau" au Théâtre des Galerie

Dans un village de la côte anglaise, à l’occasion des funérailles de leur mère, trois sœurs se retrouvent dans la maison où elles ont passé leur enfance, trois femmes très différentes les unes des autres.

Les enfants n’ont décidément jamais les mêmes souvenirs d’enfance… Quand Teresa, Mary et Catherine se retrouvent dans la maison familiale, à l’occasion de la mort de leur mère, elles reprennent rapidement leurs chamailleries et moqueries de petites filles. Il suffira de quelques whiskies bien tassés et de quelques bouffées de substances illicites, pour que le retour au bercail se transforme en un séjour délirant. Le passé, qu’on croyait enfoui à tout jamais, ressurgira brutalement, charriant avec lui son lot de secrets, de mensonges et d’hystérie.

Une excellente comédie familiale anglaise qui est aussi une réflexion tendre sur la mémoire au féminin. Intense et surprenant.

À voir au Théâtre Royal des Galeries, du 1er au 26 février.