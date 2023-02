Concours : remportez des places pour "Coriolan" d’après Shakespeare au Théâtre des Martyrs

Orgueil et noblesse d’un héros se heurtent aux travers de la démocratie, aux pouvoirs corrompus et aux dérives totalitaires.

De Shakespeare à Brecht en passant par Beethoven, la figure de Caïus Marcius alias Coriolan fascine et questionne. Défendant sa cité avant de lui tourner le dos, il se présente aux élections, mais sa soif d’idéal frôlant l’intégrisme, son mépris de la plèbe et son refus de la comédie démocratique, l’empêchent de transformer ses triomphes militaires en gains politiques.

En exhibant travers démocratiques, dérives totalitaires et pouvoirs corrompus, le drame de Shakespeare endosse, au regard des crises contemporaines et à l’heure où le capitalisme se transforme en machine à broyer, une aura prophétique et rappelle qu’aucun régime n’est immunisé contre la tentation d’opprimer.

Pièce politique mais aussi pièce de l’intime lorsqu’elle expose ce "je" qui nous empêche de vivre en nous coupant spontanément de l’autre, tel l’orgueil de Coriolan l’empêchant d’atteindre ses plus nobles desseins. La tragédie devient une œuvre polyphonique lorsque s’y engouffre le fracas de l’Histoire, s’exprimant souvent par crises, ruptures et bouleversements mais n’étant en définitive qu’un continuum.

Brassant les enjeux de nos démocraties en souffrance : crises identitaires, corruption, guerre civile latente, concorde civile mise à mal, dissensions fratricides, pourrissement de la représentation politique, Shakespeare reste bien notre contemporain, et nous invite à faire résonner l’Histoire dans le présent, en cherchant à y écouter l’écho de notre humanité.