Concours : remportez des entrées pour la 7e édition du BANAD Festival (Brussels Art Nouveau & Art Deco)

Décliné sur trois week-ends, du 11 au 26 mars, le BANAD Festival est une invitation à la découverte de lieux remarquables issus du patrimoine Art nouveau et Art Déco en Région bruxelloise. Au programme : une cinquantaine de visites d’intérieurs habituellement fermés au public, des expériences insolites et des conférences originales, des activités inclusives et familiales, ou encore les incontournables “Foire d’objets” et “Salon des restaurateurs”.

Pour la première fois, les visites permettront l’accès à la Villa Pelseneer, aux hôtels Pieper et Waxweiler, au Centre Scolaire du Souverain et aux maisons Homem de Macédo, Overloop, De Roy et Van Waesberghe, mais aussi aux Anciennes Papeteries De Ruysscher. L’hôpital Brugmann, qui fête cette année son centenaire, l’ancienne maison atelier Fernand Dubois (Ambassade de Cuba) et l’hôtel communal de Forest, fraîchement rénové, intègrent le parcours.



Cette année, le festival est enrichi de propositions originales avec des concerts intimistes ou encore les “Visites hallucinées”, une expérience de visite étonnante sous forme d’enquête à la découverte de l’ancien Hôtel Cohn-Donnay.



Parmi les conférences qui renforcent la découverte, épinglons, le 20 mars, une réflexion consacrée aux couples d’artistes Art nouveau et aux femmes éclipsées par l’Histoire.



Inclusif, le festival réserve des visites en plusieurs langues, dont en langue des signes, ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite.



En clôture du festival, le dimanche 26 mars, le BANAD invite visiteurs et passionnés à une soirée Cabaret au cœur des années folles.



Porté par Explore. Brussels et ses partenaires, le BANAD Festival 2023 s’inscrit dans le cadre de l’année Art nouveau 2023 à Bruxelles.

plus d’infos sur la page officielle du festival