Concours: remportez des entrées pour découvrir l'Abbaye de Stavelot

Découvrez l'Abbaye de Stavelot, fleuron de l'Empire Germanique et rivale de l'Abbaye de Malmedy. Participez à notre concours et remportez peut-être des entrées.

C'est en 648 que l'Abbaye de Stavelot fut construite, cela en fait l'une des plus anciennes abbayes du pays. Avec son architecture spectaculaire et ses façades rouges, c'est un trésor du patrimoine du pays des Blancs Moussis. La rénovation des bâtiments inaugurés en 2022 permet aujourd'hui pour celle-ci de devenir un lieu de culture, de tourisme et de patrimoine. Elle abrite notamment le musée dédié au circuit de Spa-Francorchamps, le musée historique de la principauté de Stavelot-Malmedy... Et accueille également des expositions temporaires, des concerts...

Plus d'infos