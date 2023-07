Concours: remportez des entées de cinéma pour la sortie "Les As de la Jungle 2"

Vivre ici vous invite au cinéma à l'occasion de la sortie du film "Les As de la Jungle 2" ce 16 août 2023. Participez à notre concours et tentez de remporter des places afin d'aller le voir en famille.

Synopsis

Qui appelle-t-on à la rescousse quand un mystérieux super-vilain recouvre la jungle d’une mousse rose qui explose au contact de l’eau ? Les As de la Jungle ! Moins d’un mois avant la saison des pluies, la course contre la montre est lancée. Du Pôle Nord à l’Extrême-Orient, traversant des montagnes, des déserts et des océans, nos héros vont devoir parcourir le monde à la recherche d’un antidote, loin de leur jungle favorite !