Concours / Remporte tes places pour les phases finales de THE DANCER

Nous avions déjà publié sur nos réseaux en septembre 2022 l'information quant au lancement de la nouvelle émission de la RTBF dédiée entièrement à la danse, THE DANCER et quelques mois plus tard, les auditions sont derrière nous pour faire place aux phases finales.

L'émission sera diffusée sur La Une et vise comme tu l'auras compris à trouver le meilleure danseur de Belgique dans un show où l’émotion et le talent se conjuguent.

Afin de devenir " The Dancer ", les candidats vont devoir convaincre le public. À la fin des auditions, les meilleurs d’entre eux seront sélectionnés par nos 3 coachs Agustín Galiana, Laurien Decibel et Aurel Zola et participeront aux phases finales.

Durant ces phases finales, les danseurs et danseuses vont devoir relever des défis imposés par leurs coachs et repousser leurs limites afin de vous convaincre qu’ils ont l’étoffe pour être élu "The Dancer".

Tout comme dans les phases des" Auditions ", c’est le public présent sur place qui détient tous les pouvoirs grâce à une application qui leur permettra de voter pour les meilleures performances.

Alors, si tu aimes la danse et si tu veux vivre cette expérience unique dans le genre, tente grâce à TARMAC de gagner tes place pour les différents enregistrements du programme :

SHOW 1 : 15/01

SHOW 2 : 21/01

