Concours / Remporte tes places pour le Festival de DOUR 2023

Tu l'attendais sans doute ? TARMAC t'offre tes places pour le Dour Festival 2023 et en plus pas que des tickets d'un jour mais carrément pour les plus chanceux des pass de 5 jours !

LA FÊTE sera de la partie sans aucun doute et le site de Dour deviendra une nouvelle fois pendant 5 jours l'empire de bonnes musiques et de joie.

Du mercredi 12 au dimanche 16 juillet, Dour Festival 2023 sera une nouvelle fois une édition hyper dingue.

Tu peux d'ailleurs retrouver les informations et le programme en cliquant ICI

Plusieurs scènes pour le bonheur de toutes et tous: la Last Arena, la Boombox, la Balzaal, le Dub Corner ou le mythique camping.

TARMAC sera présent au cœur du festival pour diffuser en direct l'émission "L'Affiche" en présence de Beba Storm & Maxi mais aussi de nombreux invités & festivaliers.

Viens nous voir pour gagner aussi quelques goodies lors de nos jeux en radio.

Remplis de suite le formulaire ci-dessous et tente ta chance bien en avance ! Let's Go!!!!

Site web : dourfestival.eu

Billetterie : tickets.dourfestival.eu