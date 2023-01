[Concours] Remporte tes places pour la demi-finale et une rencontre avec les coachs de The Voice Kids !

Le 22 janvier prochain à 17h30, le studio 40 de Média Rives accueillera la demi-finale de The Voice Kids ! L les quatre coachs, Maureen Louys, mais surtout les jeunes talents qui ont été sélectionnés lors de l’épreuve des K.O. dans les teams de Black M, Matthew Irons, Typh Barrow et Alice on the roof seront présents !

Lequel d’entre eux succédera à Océana ? Vous aurez certainement la chance de découvrir le prochain(e) gagnant(e) lors du tournage de cette demi-finale.

Pour la première fois, tentez de remporter 5X2 places pour la demi-finale et un "Meet & Greet" avec les quatre coachs en répondant aux questions ci-dessous avant le mercredi 18 janvier à 23h59. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses et prévenus par mail.