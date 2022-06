Concours / Remporte des prix de Ouf juste avant l'Urban Sessions!

L'Urban Sessions Brussels, le nouveau festival gratuit qui positionne la capitale belge en scène incontournable des sports d’action aura lieu du jeudi 30 juin au dimanche 3 juillet, dans le Parc Josaphat à Schaerbeek.

Pendant 4 jours, Urban Sessions Brussels accueillera les meilleurs athlètes mondiaux lors de la Coupe du Monde de BMX Freestyle Park UCI mais aussi d’autres disciplines comme le parkour, le skateboard et le Breaking.

Petits et grands auront également la possibilité d’assister aux différentes démonstrations et initiations.

Mais ce n'est pas tout puisque L'Urban Sessions en partenariat avec TARMAC & SAMSUNG t'offrent des prix incroyables avant même le début du Festival allant d'une Samsung Galaxy Watch 4 à un Skateboard pimpé par l'artiste Carl "Cash" Knight ou encore des tickets pour un parc d'attractions en Belgique mais aussi des Hoodies Urban Sessions.

Comment participer? remplis sans plus tarder le formulaire ci-dessous et tente ta chance ! Les gagnants seront contactés au plus vite par message privé pour venir prendre leurs cadeaux.