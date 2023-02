Concours / Remporte des places pour le showcase de WERENOI au Birdy Brussels

Avec plus de 2M d’auditeurs sur Spotify, 2 singles d’or et des millions de vues sur Youtube, WERENOI devient le nouveau phénomène incontournable du Rap français.

L’artiste arrive dans le monde du rap en 2021 et depuis il enchaîne les sorties de nouveaux morceaux ainsi que d'EP (mini Album). Son premier titre a rapidement fait du bruit pour ses paroles franches et lucides.

Werenoi a également très vite accumulé des vues sur les réseaux sociaux grâce en autre aux clips qu'il réalise lui-même pour les titres "La League", "Selfie " ou encore "Solitaire".

Le Birdy Brussels est devenu depuis quelques années "The place to be" pour les amoureux de musique et les amateurs de belles soirées.

TARMAC en partenariat avec le Birdy Brussels t’offre des places pour ce showcase de Werenoi ! Comment faire ? Remplis le formulaire ci-dessous et tente ta chance !

