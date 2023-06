Concours Reine Elisabeth : une première soirée de finale qui tient toutes ses promesses

C’est précisément Jasmin White qui a commencé dans une prestation extrêmement intéressante avec un programme tournant autour de la Terre. La Terre dans son élément métaphorique de la terre comme lieu où l’on se rend et de la terre dans son élément un peu plus physique. La terre telle qu’elle est définie par exemple par Erda, la déesse de la terre dans l’or du Rhin de Richard Wagner, avec lequel la contralto a terminé son programme. Jasmin White a une voix très spectaculaire, avec des graves absolument caverneux, abyssaux qui remplissent la salle. Il y a un élément physique qui est très impressionnant. On l’a senti peut-être un tout petit peu fébrile dans son premier Mahler, extrait Des Knaben Wunderhorn, mais ensuite dans Rossini, et puis dans son air d’Erda, on a bien retenu son talent artistique, son visage d’artiste et puis une technique qui semble vraiment extrêmement assurée et sans problème.