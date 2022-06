Concours Reine Elisabeth : Stéphanie Huang est élue Prix Musiq3 du Public

Révélation ADAMI Classique 2021, Stéphanie Huang commence le violoncelle dès son plus jeune âge avec sa mère. À l’âge de 12 ans, elle fait ses débuts au Théâtre Royal de la Monnaie à Bruxelles dans les Variations sur un Thème Rococo de Tchaïkovsky. Elle a étudié au Koninklijk Conservatorium de Bruxelles auprès de Jeroen Reuling et au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, dans les classes de Marc Coppey et Emmanuelle Bertrand. Elle est lauréate des Concours Dexia, Suggia à Porto et de la Società Umanitaria de Milan, ainsi que des Fondations SPES, Meyer et Kriegelstein, et a été sélectionnée pour l’Académie Jaroussky, l’Académie Internationale Seiji Ozawa et l’Académie musicale de Villecroze. Elle a récemment obtenu la Bourse d’Excellence Patrick Petit. Depuis septembre 2020, elle est Artiste en Résidence à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth à Waterloo, où elle étudie dans la classe de Gary Hoffman.