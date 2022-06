Concours Reine Elisabeth : "Stéphanie Huang a livré un concerto de Dvorak magistral"

La Finale du Concours Reine Elisabeth est lancée. Quatre candidats ont déjà foulé la scène du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles avec une détermination sans faille. Et parmi eux, l’unique candidate belge, Stéphanie Huang, qui nous a livré une très belle interprétation du fameux deuxième concerto pour violoncelle d’Antonin Dvorak. Retour sur les deux premiers jours de finale avec Pierre Solot.

Lundi, c’est le candidat coréen Taeguk Mun qui a eu la lourde tâche de créer l’œuvre imposée, écrite par le compositeur et clarinettiste Jörg Widmann, et intitulée "5 Albumblätter". La découverte de cette œuvre fut une très belle surprise pour tout le monde. On est face à une œuvre réjouissante, pleine d’humour et surtout très référencée, puisque Jörg Widmann fait vraiment appel à la musique de Schumann qu’il cite à différentes reprises. "C’est une œuvre qui promet d’avoir une belle vie après le concours", nous dit Pierre Solot, qui ajoute que, pour l’instant "aucun candidat n’a encore réussi à y trouver toute la sève humoristique qu’il a pu y glisser".

Le second candidat du lundi, le Serbe Petar Pejčić a proposé le deuxième concerto de Chostakovitch, une œuvre plus difficile à défendre. Il y avait beaucoup de show, on voit qu’il aime cette musique qui aurait mérité plus de noirceur encore, quelque chose de plus profond et de plus infernal.