Concours Reine Elisabeth : "Stéphanie Huang a livré l’un des meilleurs concertos de Haydn jusqu’à présent"

Retour sur la deuxième journée de demi-finale, avec la prestation très attendue de Stéphanie Huang, unique candidate belge pour cette deuxième édition du Concours Reine Elisabeth consacrée au violoncelle. Une prestation saluée par un public enthousiaste et par Pierre Solot, qui nous livre ses coups de cœur de la journée.

"Il s’est passé de belles choses hier", nous dit Pierre, à commencer par la prestation de la candidate belge Stéphanie Huang qui proposait son concerto de Haydn, le second en ré, et ce fut une belle surprise. Elle a clairement livré l’une des meilleurs concertos de Haydn qu’on ait entendus jusqu’à présent, dégageant une sérénité étonnante, alors qu’elle a tout de même la pression d’être la seule candidate belge. Elle présente un jeu très généreux, du tempérament qui émerge quand même d’un cadre de pensée musicale encore un petit peu scolaire mais "avec ce genre de prestation, elle pourrait tout à fait rallier la finale et exploser dans un grand concerto romantique", selon Pierre Solot. Et c’est tout ce qu’on lui souhaite.