Concours Reine Elisabeth : Regard en coulisse – Le marathon mené par l’Orchestre Symphonique de la Monnaie

Dernière ligne droite pour les candidats. Les douze finalistes du concours ont le regard rivé sur leur prochaine épreuve. Une ultime prestation les attend. Au cours de la finale, ils seront accompagnés par Alain Altinoglu à la tête de l’Orchestre Symphonique de la Monnaie. La Finale du Concours Reine Elisabeth, ces jeudi 1er vendredi 2 et samedi 3 juin dès 20h15 au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Diffusion en direct sur Musiq3, la Trois et Auvio.

Accompagné par l’Orchestre Symphonique de la Monnaie, chaque candidat va devoir traverser une ultime soirée d’épreuve au cours de laquelle il interprétera, devant public et jurés, trois à six pièces au choix desquels on retrouve au moins un air d’opéra et deux langues différentes. L’exercice est complexe. Le temps file imperturbable. Chaque finaliste a désormais un œil rivé sur la petite aiguille de la trotteuse et l’autre sur la partition.