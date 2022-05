Concours Reine Elisabeth – Le violoncelle, ses cousins et cousines : une histoire de famille

En Angleterre, on reste fidèle à la viole de gambe. En Italie, le violoncelle occupe tout le terrain.

Mais en France, la viole de gambe et son cousin le violoncelle se livrent une guerre sans merci. On associe souvent ce conflit à la lutte des classes : au XVIIIe siècle, la viole de gambe est considérée comme un instrument noble et raffiné alors que les violons et leur famille sont vus comme des instruments populaires, voire vulgaires, réservés à l’accompagnement des danses et aux musiciens de rue. Pendant la Révolution française et les années qui suivirent, les violes de gambe, symboles des divertissements aristocratiques, furent transformées en violoncelle ou même détruites par les révolutionnaires !

Quelques décennies auparavant, la disparition des grands gambistes comme Monsieur de Sainte Colombe, Marin Marais ou Antoine Forqueray, marque le déclin inexorable de la viole de gambe. Pourtant, certains refusent de faire le deuil de leur instrument favori. Un certain Hubert Le Blanc, violiste, juriste et abbé, écrit même un véritable livre de combat intitulé Défense de la basse de viole contre les entreprises du violon et les prétentions du violoncelle (tout un programme !) qui sera édité en 1740 à Amsterdam.

De son côté, le compositeur et pédagogue Michel Corrette, espérant peut-être mettre tout le monde d’accord, fait une ultime tentative : il imagine en 1780 un instrument hybride, la viole d’Orphée, qu’il définit comme un “nouvel instrument ajusté sur l’ancienne viole, utile en concert pour accompagner la voix et pour jouer des sonates”. La viole d’Orphée ne possède pas de frettes et est dotée de 5 cordes accordées en quintes, ce qui la rapproche du violoncelle. Mais avec ses cordes en métal, elle produit une sonorité plutôt étrange, chargée d’harmoniques, très timbrée, et surtout très métallique, très éloignée de celle d’une viole de gambe ou d’un violoncelle. Corette ne transforma pas son essai : l’infortunée viole d’Orphée ne laissera aucune trace dans l’histoire de la musique, à l’exception d’une courte description et de deux sonates, composées par son inventeur, En 2001, le violiste et violoncelliste Philippe Foulon, avec l’aide d’un luthier et d’un musicologue, entreprend pourtant de redonner vie à cet instrument oublié. Il nous en laisse un témoignage rare au disque.