Concours Reine Elisabeth : le Fast Quiz belge de la mezzo-soprano Juliette Mey

Frite ou gaufre, Angèle ou Stromae, Flagey ou Bozar… ? Choisir, c’est renoncer dit l’adage. Après Floriane Hasler, c’est à la mezzo-soprano française Juliette Mey que nous avons proposé un petit "fast quiz" version belge.

A l’instar de sa compatriote Floriane Hasler, passée ce jeudi 1er juin, la mezzo-soprano française Juliette Mey fait partie des douze finalistes du Concours Reine Elisabeth 2023, consacré au chant. Membre de la Promotion 2022 de Génération Opéra, Juliette Mey est lauréate de l’Académie du Festival d’Aix et lauréate de la onzième Académie du Jardin des Voix sous la houlette des Arts Florissants de William Christie et Paul Agnew. Elle étudie actuellement au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, après être passée par la Maîtrise du Conservatoire de Toulouse (dirigée par Mark Opstad) et le Conservatoire à Rayonnement Régional de Montpellier.

Elle présentera ce vendredi 2 juin, sur la scène de BOZAR, un programme exclusivement constitué d’airs d’opéra, comme sa compatriote Floriane Hasler.

Retrouvez les prestations de Juliette Mey lors de la première épreuve et de la demi-finale.