Concours Reine Elisabeth : le Fast Quiz belge de la mezzo-soprano Floriane Hasler

Frite ou gaufre, Angèle ou Stromae, Flagey ou Bozar… ? Choisir, c’est renoncer dit l’adage. Nous avons proposé un petit "fast quiz" version belge à la candidate française, Floriane Hasler.

La mezzo-soprano française Floriane Hasler fait partie des douze finalistes du Concours Reine Elisabeth 2023, consacré au chant. Passée par le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris et, notamment, les master classes de Barbara Hannigan et l’Atelier Lyrique Opera Fuoco dirigé par David Stern, la mezzo-soprano française a déjà à son actif de belles productions et collaborations musicales.

Elle présentera ce jeudi 1er juin, sur la scène de BOZAR, un programme exclusivement composé d’airs d’opéra. Elle nous emmènera notamment aux Enfers avec le fameux air J’ai perdu mon Eurydice, issu de la version française d’Orphée et Eurydice de Gluck, elle tentera de nous toucher en plein cœur avec le non moins célèbre air de Massenet Va ! Laisse couler mes larmes, issu de l’opéra Werther. Dans son programme, on retrouve également le fameux Cruda sorte de Rossini, l’air Che scompiglio, che flagello, issu de La finta semplice de Mozart et enfin le Sta nell’Ircana, issu de l’Alcina de Haendel.

Retrouvez les prestations de Floriane Hasler lors de la première épreuve et de la demi-finale.