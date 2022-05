Concours Reine Elisabeth : "J’ai vécu sa prestation comme un rêve", Pierre Solot revient sur la première journée de demi-finale

Ce lundi 16 mai débutait la demi-finale du Concours Reine Elisabeth 2022, dédié pour la seconde fois de son histoire au violoncelle. Huit candidats ont foulé la scène du studio 4 de Flagey, avec des fortunes diverses… Pierre Solot nous livre ses quatre coups de cœur de la journée.

Si certains candidats se sont un peu perdus dans le concerto de Haydn – qui est une épreuve en soi tant ces deux concertos sont exigeants et redoutables – d’autres se sont révélés plus étonnants et brillants à cet exercice. C’est le cas notamment de Petar Pejčić, candidat serbe de 20 ans.