Concours Reine Elisabeth : "J’ai rarement entendu un concerto de Haydn de cette qualité !"

En cette quatrième journée de demi-finale, nous avons retrouvé les premiers candidats de la semaine qui ont complété leur programme de demi-finale, soit par l’un des deux concertos de Haydn, soit par leur récital. Et comme chaque jour, Pierre Solot nous livre ses coups de cœur.

On a notamment retrouvé Constantin Heise, candidat allemand, qui avait déjà bien plu dans son récital et qui a présenté le concerto en do de Haydn. S’il était un peu léger et désinvolte dans le son du premier mouvement, on a retrouvé ce musicien capable de tout faire dans le deuxième mouvement, avec énormément de classe dans le troisième mouvement. Il y avait l’esprit des feux follets qui gigotaient partout lors de sa performance.

Autre grand candidat à s’être produit hier – grand chouchou de Pierre Solot – c’est Woochan Jeong qui a proposé le concerto en ré de Haydn. "Il a le plus beau son du concours, quelle chaleur, quelle précision… Quand il joue, on a l’impression qu’il nous serre dans ses bras". Et lorsqu’on a un candidat de cette qualité, l’orchestre aussi est transcendé.

J’ai rarement entendu un concerto de Haydn de cette qualité dans ma vie entière !

Pierre Solot à propos de Woochan Jeong