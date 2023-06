Concours Reine Elisabeth : Concert de clôture – la voix de Taehan Kim refermera l’édition 2023

Le concert de clôture du Concours Reine Elisabeth sera présenté ce mardi 13 juin à partir de 20h15 au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Ultime tour de chant, le concert de clôture permet aux six lauréats classés de retrouver le public qui les a soutenus au fil de ces longues semaines de concours. Diffusion en direct sur Musiq3.

Point culminant du Concours Reine Elisabeth, la proclamation des lauréats s’est tenue dans la nuit du 3 au 4 juin au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, révélant les noms des interprètes qui marqueront les scènes lyriques de demain. Dix jours plus tard, les lauréats (classés et non classés) vivent encore et toujours dans la dynamique du Concours Reine Elisabeth.

Dernier moment de partage, ultime épreuve de chant, le concert de clôture rassemblera au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, les six lauréats classés – Taehan Kim, Jasmine White, Julia Muzychenko-Greenhalgh, Floriane Hasler, Inho Jeong, Juliette Mey – accompagnés cette fois par l’Orchestre Symphonique de l’Opéra Ballet Vlanderen sous la direction du chef d’orchestre argentin Alejo Péres.