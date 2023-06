Concours Reine Elisabeth Chant 2023 : Les artistes invités de l’ultime soirée de finale sont Anne- Catherine Gillet et Laurence Dale

L’artiste belge Anne-Catherine Gillet débute sa carrière très jeune, au sein de la troupe de l’Opéra Royal de Wallonie-Liège. Elle chante ensuite ses premiers rôles principaux au Capitole de Toulouse, puis dans les maisons les plus prestigieuses à l’international.

La scène, c’est le grand bassin. Y plonger, c’est la seule façon de savoir si vous êtes faites pour ce métier, si vous tiendrez physiquement

Parmi ses projets actuels, citons Don Pasquale à l’Opéra de Québec, La Vie parisienne et Carmen à l’Opéra Royal de Wallonie-Liège, La Vie parisienne avec l’Orchestre du Capitole de Toulouse, Les Dialogues des Carmélites à l’Opéra National de Bordeaux, Les Pêcheurs de perles au Théâtre du Capitole de Toulouse, La Veuve joyeuse à l’Opéra de Marseille ainsi que L’Heure espagnole/L’Enfant et les Sortilèges à Avignon et Tours.

‍Laurence Dale est un ténor, metteur en scène, directeur artistique de festival et chef d’orchestre britannique. Il a étudié le chant à la Guidall School de Londres avec Rudolf Piernay ainsi qu’à la Mozarteum de Salzburg. Il fait ses débuts au Covent Garden à l’âge de 22 ans.

Il a travaillé avec Sir Colin Davis, Richard Miller, Peter Brook, Patrice Chereau, Nikolaus Harnoncourt, Herbert Wernicke, Antonio Pappano, Peter Stein, Sir Charles Mackerras, Giorgio Strehler, John Eliot Gardiner, Pierre Boulez, Sylvain Cambreling, Christian Thielemann, Daniel Barenboim, Marius Constant, Michel Plasson, Claudio Scimone, Kent Nagano, Georges Prêtre.