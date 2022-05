Concours Reine Elisabeth : Boccherini, à la recherche des sonates perdues

En 1770, Boccherini entre au service de Dom Luis, Infant d’Espagne. Sa carrière de soliste passe alors au second plan : il se consacre essentiellement à la composition et se produit sur scène uniquement en musique de chambre.

C’est donc avant 1770 qu’il compose ses Sonates per violoncello e basso, écrites essentiellement pour son usage personnel durant ses tournées de violoncelliste virtuose.

Seulement six d’entre elles furent publiées du vivant du compositeur. Elles auraient été imprimées pour la première fois à Paris en 1769, dans une version… pour violon ! Quelques années plus tard, on retrouve à Londres une partition de Six Sonata’s Pour le Violoncelle Composes [sic] par L. Boccherini, éditée par R. Bremner et datée de 1772-1973.

On sait cependant qu’il existe d’autres sonates. En 1851, Louis Picquot, premier biographe de Boccherini, mentionne les six fameuses Sonates puis ajoute que “Les Soli pour violoncelle (ou pour violon) existent en beaucoup plus grand nombre”. C’est pourtant 200 ans après leur première édition qu’elles seront redécouvertes !