Concours Reine Elisabeth : Anna-Sophie Neher vous propose un petit quiz musiques de film

Si ce jeudi 1er juin, la soprano Anna-Sophie Neher a interprété des airs de Haendel, Bellini et Rossini, elle aime aussi chanter du Céline Dion ou encore faire des quiz musique de film avec son mari. On lui a donc proposé de nous tester et de nous proposer un quiz (facile) musique de film. Saurez-vous tous les reconnaître ?