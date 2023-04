Concours Reine Elisabeth 2023 : un jury de prestige pour cette nouvelle édition de chant

Les membres du jury du Concours Reine Elisabeth 2023, édition chant, viennent d’être annoncés. Présidé par Bernard Foccroulle, ce jury d’exception comptera parmi ses membres José Van Dam, Patricia Petibon, Sophie Karthauser ou encore Reinoud Van Mechelen.

C’est le rendez-vous annuel de tous les mélomanes. Le Concours musical international Reine Elisabeth se déroulera du 21 mai au 3 juin prochain et sera consacré au chant. Quelques semaines après avoir annoncé la liste des 64 candidats qui seront en lice cette année – avec quatre chanteuses belges -, l’organisation du concours a dévoilé la liste des membres du jury. Un jury de prestige qui sera présidé pour cette édition chant, non pas par Gilles Ledure (qui préside les éditions piano, violon et violoncelle), mais par Bernard Foccroulle.

Parmi les membres du jury, nous retrouverons le baryton basse José Van Dam, la soprano américaine June Anderson, le directeur de La Monnaie Peter de Caluwe, le pianiste accompagnateur de lied Helmut Deutsch, Serge Dorny, intendant du Bayerische Staatsoper de Munich, la mezzo-soprano Bernarda Fink, le conseiller artistique Jonathan Friend, les sopranos Sumi Jo et Sophie Karthauser, Sophie de Lint, directrice du Nationale Opera à Amsterdam, le contre-ténor Bejun Mehta, la soprano colorature Patricia Petibon, les ténors Christoph Prégardien et Reinoud van Mechelen, mais aussi Evamaria Wieser, actuelle directrice de casting au Festival de Salzbourg.

