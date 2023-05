Concours Reine Elisabeth 2023 : les premiers coups de cœur de Camille De Rijck et Céline Scheen

Le soir, place aux talents à la tonalité nocturne

Lors de la session du soir, nous avons découvert des talents qui étaient plus dans une tonalité nocturne, qui créaient l’intimité, ce qui fonctionnait très bien pour une soirée de demi-finale. Notons les mezzo-sopranos françaises Floriane Hasler et Mathilde Ortscheidt, au timbre d’une beauté assez saisissante.

Et puis, les deux candidates belges, Linsey Coppens et Margaux de Valensart ont, elles aussi, proposé leur récital hier soir. Elles se sont toutes les deux exprimées dans un registre qui alliait une très grande intimité, ce sont de très belles voix, des voix très bien faites. Elles ont également vrai sens du récital, Linsey Coppens a notamment commencé par une mélodie en néerlandais pleine d’humour où elle prenait le public et le jury à parti et Margaux de Valensart a, quant à elle, terminé idéalement avec Morgen de Richard Strauss, une des plus belles mélodies qui soit.

Camille De Rijck et Céline Scheen vous donnent rendez-vous ce jeudi 25 mai dès 15h, sur Musiq3 et sur Auvio. Accompagnés de la chanteuse lyrique belge Isabelle Kabatu, ils vous feront vivre cette deuxième – et déjà dernière – journée de demi-finale.