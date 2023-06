Concours Reine Elisabeth 2023 : les finalistes du vendredi 2 juin, la passion et l'humour au service de la musique

Ce vendredi, deuxième soirée de finale du Concours Reine Elisabeth consacré au chant, nous découvrons 4 nouveaux finalistes sur la scène du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Ils présenteront leurs programmes accompagnés par l’Orchestre Symphonique de la Monnaie dirigé par Alain Altinoglu.

Quelles sont les 4 personnalités qui chanteront ce soir ?

La soirée s’ouvrira avec un baryton sud-coréen de 29 ans, Daniel Gwon, diplômé à Séoul puis en Allemagne. Lors des premières épreuves du concours, il a marqué par sa présence, sa passion, et l’attention qu’il donne au public.

Ensuite, viendra une soprano portugaise, l’une des favorites cette année : Silvia Sequeira. Elle a montré beaucoup de générosité lors de ses prestations, de la spontanéité. Elle nous raconte comment une chanteuse doit prendre soin de sa voix : "J’ai eu beaucoup à apprendre (rires). Parce que, après mes études, j’avais 20 ans, je voulais boire des bières, être avec mes amis… J’adore parler ! Du coup ça a été très difficile pour moi : j’ai dû apprendre à être plus calme".

Après la pause, on entendra le baryton sud-coréen Taehan Kim, 22 ans. Il possède une voix fluide qui lui permet de faire beaucoup de choses, il a de l’humour, et déjà une certaine assurance :

Moi, en un mot : SUPERSTAR. Je veux être une superstar !!

Pour terminer la soirée, ce sera une autre jeune candidate : Juliette Mey, mezzo-soprano, elle a 23 ans et vient de Toulouse. Elle a chanté sur un ton enjoué dans Mozart à la demi-finale, avec beaucoup d’énergie. En finale, elle chantera Rossini, Massenet, Vivaldi, et Menotti. Quand on l’interroge, elle insiste beaucoup sur l’importance du texte, et se dit sur scène uniquement là pour servir la musique.