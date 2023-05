Concours Reine Elisabeth 2023 Chant : un concours plus jeune, plus court et sans œuvre imposée

C’est aujourd’hui que commence le concours Reine Elisabeth de chant, avec la première épreuve qui se déroule à Flagey, à Bruxelles.

Sur les 412 candidatures, il est 55 candidats (après quelques désistements), et parmi eux 4 chanteuses belges, Margaux de Valensart, Linsey Coppens, Lotte Verstaen et Kelly Pouckens.

Le Concours Reine Elisabeth Chant existe depuis 1988 : il est né 50 ans plus tard que les concours de violon ou de piano, c’est un Concours plus jeune, mais aussi bien différent des autres sessions. Tout d’abord, le Reine Elisabeth de chant est beaucoup plus court que les sessions de piano, violon, ou violoncelle. Il dure 7 jours au total répartis sur deux semaines.

Nicolas Dernoncourt, le secrétaire général du Concours : "on ne peut pas demander à un chanteur de faire une heure de concert, et certainement pas enchaîner les airs d’opéra comme ça ! Les prestations sont donc beaucoup plus courtes et en finale, nous n’avons pas d’œuvre imposée".