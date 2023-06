Concours Reine Elisabeth 2023 Chant : Sarah Defrise et Marcel Vanaud, chanteurs invités de la deuxième soirée de finale

La soprano belge Sarah Defrise est l’une des grandes voix belges actuelles de Belgique. Après des études au conservatoire néerlandophone de Bruxelles ainsi qu’à l’Ecole Normale de Musique Alfred Cortot à Paris, elle fait ses débuts à l’opéra royal de Wallonie dans le rôle de Clorinda dans La Cenerentola de Rossini. Dès lors, elle multipliera les prises de rôles, et sa carrière prendra son envol. En septembre 2020, c’est à La Monnaie que Sarah Defrise incarne le rôle principal d’une adolescente, dans l’opéra Dead little girl, de Jean-Luc Fafchamps, 1er volet de la trilogie "Is this the end ? " Dans cette production, les qualités de jeu de l’artiste font l’unanimité : c’est une comédienne de talent. "L’Opéra n’est rien d’autre que du théâtre en Musique !" affirme-t-elle au micro de Laurent Graulus.

Chanteuse mais aussi chercheuse, Sarah Defrise mêle ses passions en menant un doctorat autour du compositeur Joseph Jongen, et enregistrera dans ce cadre l’intégrale de ses mélodies pour voix et piano.

Le baryton Marcel Vanaud débute à l’Opéra Royal de Wallonie dans le rôle d’Orfeo, Orfeo et Euridice de Glück, puis interprète Papageno dans Die Zauberflöte, Ourrias dans Mireille, Escamillo dans Carmen, et Lescaut dans Manon Lescaut. Plus tard, il se produit au Théatre Royal de la Monnaie dans Le Nozze di Figaro, La Bohème, Don Giovanni et Cosi fan tutte.