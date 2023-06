La soprano américaine June Anderson est diplômée en littérature française du Collège de l’Université de Yale. Elle commence sa carrière en 1978 en interprétant la Reine de la Nuit à l’Opéra de New York. Elle se produit très vite à l’Opéra de Paris (Robert le Diable), au Covent Garden (Semiramide), à La Scala de Milan (La Sonnambula) et au Metropolitan Opera (Rigoletto). Ses interprétations de Lucia di Lammermoor, La Traviata et Norma ont particulièrement été saluées dans les plus importantes maisons d’opéra d’Europe, d’Amérique du Nord et du Sud. Elle a collaboré avec des chefs mondialement réputés, tels que Leonard Bernstein, Lorin Maazel, Riccardo Muti, Seiji Ozawa, James Levine, Zubin Mehta, Daniele Gatti et Kazushi Ono. Sa large discographie englobe une grande variété de musique, depuis Albinoni et Pergolesi jusqu’à Beethoven, Wagner et Orff, ainsi que de nombreux opéras de Verdi et Rossini, ou des opéras français moins connus. Elle a reçu un Grammy Award pour son enregistrement de Candide, dirigé par Bernstein lui-même.