Concours Reine Elisabeth 2023 Chant : pourquoi l’opéra domine les programmes de la finale ?

Du piano à l’orchestre

Lors de la première soirée de finale, la mezzo-soprano française Floriane Hasler revient sur sa prestation, se réjouissant des couleurs de l’orchestre : "Le son des cors était tellement inspirant, moi qui ne l’avais fait qu’avec piano !". Les jeunes chanteurs n’ont pas souvent l’occasion de chanter leurs airs d’opéra avec un orchestre symphonique. Le plus souvent, le piano rempli ce rôle à lui seul : les couleurs, les différences de timbres et l’ampleur sonore sont réduites à un seul instrument. Cette finale est donc une vraie chance pour ces artistes, qui peuvent enfin interpréter leurs airs d’opéra "en vrai", sans miniaturisation. Le compositeur ayant pensé ces airs pour voix et orchestre symphonique, c’est enfin l’occasion d’interpréter totalement une œuvre, telle qu’elle a été écrite et pensée, sans réduction.