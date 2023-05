Concours Reine Elisabeth 2023 Chant : l’ordre de passage en première épreuve est connu

Le tirage au sort des candidats et candidates a eu lieu vendredi 19 mai vers 18h, et il établit un ordre de passage qui va suivre les chanteurs et chanteuses tout au long des trois épreuves du Concours.

Cette année, 4 chanteuses belges ont été sélectionnées et se présenteront effectivement devant le jury à partir de ce dimanche 21 mai. Il s’agit des sopranos Margaux de Valensart (1991) et Kelly Poukens (1992), et des mezzo-sopranos Linsey Coppens (1993) et Lotte Verstaen (1996).

En raison de quelques désistements, les candidats sont maintenant au nombre de 55. En première épreuve, chacun interprétera deux pièces au choix (airs d’opéra, d’oratorio, Lieder ou mélodies), de langues et d’époques différentes, avec accompagnement de piano.