Concours Reine Elisabeth 2023 : Camille De Rijck fait le point sur les 12 finalistes

Parmi les autres finalistes, on retrouve deux mezzo-sopranos, la Française Juliette Mey et la Néerlandaise Maria Warenberg, et puis, on retrouve des sopranos, comme s’il en pleuvait, Julia Muzychenko-Greenhalgh, qui a livré une prestation opératique en diable, avec des airs avec des vocalises, un vrai programme marathon. Anna-Sophie Neher, dans un style totalement différent, beaucoup plus classique, beaucoup plus sage mais aussi très coloré et très beau. Carole-Anne Roussel, la Québécoise qui travaille à la chapelle et qui a, elle aussi, une voix gigantesque. Et puis, il y a une de nos chouchoutes, la Portugaise Sílvia Sequeira.

Et puis enfin, on retrouve également une autre de nos favorites, la contralto américaine Jasmin White.