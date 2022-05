Concours Reine Elisabeth 2022 violoncelle : le replay du premier jour de la finale avec Taeguk Mun et Petar Pejčić

Lundi était le premier jour de la finale du Concours Reine Elisabeth, à Bozar, et les deux premiers finalistes selon l'ordre de passage, Taeguk Mun et Petar Pejčić, se sont présentés sur la scène de la salle Henry Leboeuf à Bozar devant le jury du Concours et surtout devant le public qui a pu revenir assister aux prestations des musiciens, comme avant la pandémie.