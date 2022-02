Concours Reine Elisabeth 2022 : la violoncelliste belge Stéphanie Huang parmi les candidats sélectionnés

Parmi les 152 candidatures, Ce sont 68 violoncellistes - 20 femmes et 48 hommes – qui ont été sélectionnés pour participer à la première épreuve du Concours Reine Elisabeth 2022. Les nationalités les plus représentées sont les Etats-Unis, avec 12 candidats, l’Allemagne et la Corée, avec 9 violoncellistes chacun, et enfin la France qui compte 7 violoncellistes en lice.

Le tirage au sort déterminant l’ordre de passage des différents candidats se déroulera le vendredi 6 mai et la première épreuve débutera le 9 mai prochain.

Et bien entendu, vous pourrez suivre les différentes épreuves du Concours Reine Elisabeth en radio, en télévision et en streaming sur les différentes plateformes de la RTBF.

Nous vous donnons donc rendez-vous dès le lundi 9 mai 2022.